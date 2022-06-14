Судді не змогли обрати нового голову КСУ: що буде далі

Сьогодні проходили вибори Голови Конституційного Суду. Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідну кількість голосів суддів.

Так, 14 червня судді повинні були обрати нового голову Конституційного суду України, але не змогли визначитися. Жоден кандидат не набрав достатню кількість голосів.

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Як проходять вибори голови КСУ

Відповідно до Конституції, закону і регламенту Суду вибори голови КСУ проходять наступним чином:

Судді таємно голосують за конкретного кандидата.

Обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів.

Втім, якщо жоден із кандидатів на посаду Голови Суду не отримав необхідної кількості голосів, як трапилось сьогодні, проводяться нові вибори.

Коли можуть бути наступні вибори

Нові вибори повинні відбутися не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів Голови Суду. Тож Суд повинен провести повторні вибори не пізніше 15 липня 2022 року.

Скандал з КСУ

Насамперед Конституційний суд України "прославив" колишній його глава Олександр Тупицький. В січні 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру у наданні неправдивих свідчень й підкупі свідка. Згодом Тупицького почали підозрювати ще й у самоуправстві. У грудні того ж року США запровадив санкції проти Тупицького через значні корупційні схеми.

15 травня 2022 року в Олександра Тупицького закінчився термін повноважень . Тим часом ще 24 березня, тобто вже під час воєнного стану і перебування на посаді, журналісти "піймали" Тупицького у Відні. Наразі він розголошений в міжнародний розшук.

. Тим часом ще 24 березня, тобто вже під час воєнного стану і перебування на посаді, журналісти "піймали" Тупицького у Відні. Наразі він розголошений в міжнародний розшук. Зауважимо, що Володимир Зеленський хотів відсторонити Тупицького від посади ще в грудні 2020 року. В березні 2021 року Президент скасував указ втікача Віктора Януковича за 2013 рік, за яким Олександра Тупицького призначили на посаду судді. При цьому Закон не дає президенту повноваження звільняти суддів КСУ. Це можуть робити лише судді КСУ, тож дії Президента визнали протиправними.

Цікаво, що 30 грудня 2021 року Конституційний Суд виплатив Тупицькому понад 900 тисяч гривень "недоотриманих під час карантину 2020 року" коштів. Загалом за 2020 рік Тупицький заробив понад 3,7 мільйона гривень. Середній розмір зарплати Тупицького становив 309 586,25 гривні.

Нещодавно в Офісі Президента завили, що країні потрібна нова судова реформа , оскільки попередня зробила Конституційний суд недоторканним. Тож в ОП хочуть переосмислити потрібність існування Конституційного суду.



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