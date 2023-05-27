Судді Тандиру обрали запобіжний захід: яким було рішення суду

Ввечері 27 травня відбулося судове засідання. Під час нього Олексію Тандиру, котрий підозрюється у смертельній ДТП, обрали запобіжний захід.

Під час судового рішення 27 травня ухвалили рішення щодо Олексія Тандира. Його звинувачують у смертельному наїзді на нацгвардійця у ніч на 26 травня. Розповідаємо, що очікує на суддю Макарівського районного суду.

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Тандир перебуватиме під вартою

Згідно з рішенням від 27 травня 2023 року, Олексія Тандира триматимуть під вартою. Запобіжний захід, обраний суддями, – 2 місяці. Тож, він перебуватиме за ґратами до 21 липня 2023 року. Також відомо, що вийти під заставу він не зможе. Судді цієї опції свого колегу з Макарівського районного суду позбавили.

Нагадаємо, що раніше Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Олексія Тандира під вартою. Відповідне рішення ухвалили після розгляду подання заступника Генерального прокурора. Воно до ВРП надійшло 26 травня 2023 року.

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