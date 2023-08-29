Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Тандира від судової діяльності

Скандально відомого суддю Тандира, який в травні насмерть збив нацгвардійця на блокпосту у червні 2023 року відсторонили від здійснення правосуддя. 29 серпня це рішення продовжили.

Вища рада правосуддя на засіданні продовжила рішення про тимчасове відсторонення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збив нацгвардійця на блокпосту. Це пов'язано із притягненням його до кримінальної відповідальності.

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До 9 вересня підозрюваний перебуватиме в СІЗО

Рішення ВРП ухвалила після розгляду відповідного клопотання заступника генерального прокурора Антона Войтенка.

Пропоную Вищій раді правосуддя ухвалити рішення про задоволення клопотання заступника генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича й тимчасово відсторонити суддю Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталійовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироку або закриття кримінального провадження,

– сказала членкиня Вищої ради правосуддя Олена Ковбій.

Рішення прийняли одноголосно.

Тандир до 9 вересня перебуватиме у СІЗО. Прокурор вважає, що у разі зміни запобіжного заходу або здійснення ним у подальшому правосуддя зростає ризик того, що скандальний суддя зможе певним чином повпливати на перебіг справи.

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