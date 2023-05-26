Судді, який збив на смерть нацгвардійця у Києві, оголосили підозру: він під вартою

Правоохоронці 26 травня оголосили підозру судді Олексію Тандиру, що збив на смерть нацгвардійця в Києві. Прокуратура просить суд тримати обвинуваченого під вартою.

Тандиру звинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Якщо його вину доведуть у суді, він може отримати до 10 років позбавлення волі.

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Прокуратура вручила підозру судді, що вчинив смертельну ДТП у Києві

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що правоохоронці повідомили про підозру голові Макарівського районного суду Київської області, що напередодні вчинив смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Як наслідок, він збив військового Національної гвардії на в'їзді до столиці. Військовий від отриманих травм – загинув на місці.

Крім цього, прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя, де просить про згоду на утримання судді під вартою.

Суддя, що вчинив ДТП, вже перебуває під вартою

Згодом речниця Державного бюро розслідування Ольга Чиканова, в коментарі 24 Каналу, повідомила, що Олексій Тандир, який спричинив смертельну аварію на блок-посту у Києві, вже перебуває під вартою.

Попри це, досудове розслідування щодо дорожньо-транспортної пригоди за вчинення судді – ще триває.

Що відомо про смертельну аварію в Києві за участі судді