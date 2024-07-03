Тандиру продовжили термін тримання під вартою
Джерело:Київська міська прокуратура
Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Тандиру, якого звинувачують у смертельній ДТП.
Про продовження запобіжного заходу Тандиру клопотала Київська міська прокуратура.
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Скільки суддя перебуватиме під вартою
Зараз Тандир досі у СІЗО. Обвинувачений перебуватиме під вартою ще щонайменше до 31 серпня 2024 року. Як і раніше, без визначення застави.
Нагадаємо, що суддю Олексія Тандира обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого – ч. 3 ст. 286-1 КК України.
25 травня 2023 року він наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. На жаль, нацгвардієць загинув на місці.
На записах з бодікамер правоохоронців було видно, як Тандир намагався уникнути визнання своєї участі в смертельній ДТП.
Окрім всього, за даними слідства, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.
У серпні 2023 року досудове розслідування кримінального провадження завершилось, наразі справа перебуває на розгляді суду.