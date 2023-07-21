Суддя Тандир водив авто напідпитку й раніше: відповідні повідомлення надходили до ДБР

Суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир 25 травня на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка. До ДБР надходили повідомлення, що Тандир і раніше водив авто напідпитку.

Одразу ж після ДТП Тандир відмовився здавати біологічні зразки. Втім, психологічна експертиза показала, що підозрюваний справді був напідпитку. До речі, правоохоронцям надходили дзвінки, що за кермо в нетверезому стані Тандир сідає вже не вперше, про це йдеться в розслідуванні 24 Каналу.

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Тандир, ймовірно, кермував авто напідпитку й раніше

Адвокати Тандира наразі намагаються домогтися для нього зняття обвинувачень за перебування напідпитку, аби скоротити потенційний термін перебування за ґратами аж на декілька років.

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У ДБР зазначають, що часто з вуст адвокатів лунають маніпуляції, які, вочевидь, зможе знівелювати лише суд.

Незважаючи на деякі маніпулятивні заяви сторони захисту, адвоката зокрема, я можу сказати, що слідчі зараз і оперативники збирають максимально необхідні докази. Вони тиснуть на те, що ДБР хоче зробити абсолютно все для того, щоб довести провину судді, виходить. Навіть готові йти на маніпуляції. Але у ДБР є процеси, яких слідчі дотримуються і йдуть за відповідними інструкціями,

– розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Під час судового засідання сторона захисту наполягала, що нібито Тандир "не був на підпитку". Щоправда, психологічна експертиза підтвердила, що суддя кермував у нетверезому стані.

Водночас, як зазначили у ДБР, встановити кількість алкоголю в крові підозрюваного на основі відібраних біологічних зразків просто-таки неможливо, оскільки після ДТП Тандир робив усе для того, щоб унеможливити цю експертизу.

Зауважимо, що одразу після ДТП у машині Тандира виявили напівпорожню пляшку з-під алкоголю. Суддя запевняв, що вона "немає ніякого стосунку до цієї ДТП", мовляв, "залишилася з іншого дня".

У ДБР зазначили, що місцеві мешканці можуть звертатися, якщо їм відомо щось про тиск Тандира чи його оточення на можливих свідків, які могли б розповісти, чи вживав суддя алкоголь напередодні ДТП.

До речі, до бюро вже надходили повідомлення ймовірних свідків. Про це 24 Каналу розповіла радниця з комунікацій.

На ТУ ДБР Київ надходили певні дзвінки і лунали свідчення. Але ми не можемо просто покладатися на телефонний дзвінок, тому оперативно-слідчим шляхом такі факти перевіряються. Коли процес перейде у суд, ми зможемо почути усі дані, які назбирало слідство. Зараз же ми б воліли не розкривати наших джерел,

– зазначила Тетяна Сапьян.

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