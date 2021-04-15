Суддя Вовк допомагав Коломойському у справі "Приватбанку", – ЗМІ

Скандальний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк допомагав оточенню Ігоря Коломойського в одній зі справ "Приватбанку". Про це свідчать записи розмов з кабінету судді, які є у правоохоронців.

Журналісти отримали доступ до цих записів із власних джерел у правоохоронних органах. На них – деталі участі Вовка у справах "Приватбанку".

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Про що йдеться на плівках

У травні 2019 року до Вовка прийшов його колега – заступник голови Господарського суду Києва Вадим Босий. Тоді Босий розглядав справу за позовом Коломойського до Нацбанку та націоналізованого "Приватбанку". Справа стосувалася кредитних договорів та договорів поруки. Їх Коломойський хотів через суд визнати недійсними.

За інформацією НБУ, у 2016 році Коломойський, який тоді був співвласником банку, уклав з регулятором. Мова йшла про. Хоч потім банк націоналізували, але Коломойський, за цими договорами, все одно залишався боржником перед НБУ.

Як випливає зі записів, суддя Босий прийшов до свого колеги Вовка та запитав, чи "цікавить його ця справа". Голова ОАКС вирішив "посприяти" та зателефонував знайомому з оточення Коломойського.

Скажи, будь ласка, ти не займаєшся особисто, таке ж, пам'ятаєш, болюче питання, дуже-дуже болюче? "Бороди" (ймовірно, йдеться про Коломойського – 24 канал) питання головне,

– казав Вовк співрозмовнику.

Згідно з судовим реєстром, позивачем у цій справі є особисто Коломойський. Судячи з розмови, суддя Босий вирішив порадитися, яке рішення йому прийняти у цій справі.

Тому Вовк переказував її суть своєму співрозмовнику: "Ну, прізвище там "Бєні", ти зрозумів, а виконувач Босий. Він приїхав і каже: "А що мені робити? Всі ходять [як] якісь шлепера, незрозуміло, без конкретики, кому воно цікаво чи не цікаво взагалі?"

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Яким був результат розмови

У червні 2020 року Босий повністю задовольнив позов Коломойського і визнав договори на 9,2 мільярда гривень недійсними. У НБУ заявили, що суддя був упередженим при розгляді справи. Наразі регулятор намагається скасувати рішення Босого у судах вищих інстанцій.

Журналісти телефонували Босому, однак, після озвучених запитань, суддя сказав, що виникли "проблеми зі зв'язком" і кинув слухавку. Далі на дзвінки він не відповідав.

Справа Вовка: що відомо