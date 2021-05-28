Суддю, який "відмазав" Настю Константінову за п’яне водіння, відправили у відставку

Вища Рада правосуддя відправила суддю Печерського райсуду Києва Володимира Карабаня у почесну відставку. Раніше він начебто не покарав доньку колеги, судді Крістіни Константінової.
ВРП звільнила суддю за власним бажанням. Раніше він подав заяву у відставку.
До речі У маминому суді: Настю, яка захищала Басту, відмазали за нетверезе водіння, – ЗМІ
Надалі він отримуватиме щомісячну допомогу від держави. Юрист Михайло Жернаков зазначив, що розмір виплат становить 100 тисяч гривень.
Чи "відмазував" суддя доньку колеги
За словами Жернакова, Карабань є тим суддею, який минулоріч начебто звільнив від покарання доньку судді Печерського райсуду, Крістіни Константінової Настю. Це та дівчина, яка кілька тижнів тому захищала приїзд у Київ російського репера Басти та називала українських патріотів "бидлом".
Так, у 2020 році Настю нібито затримали столичні патрульні за водіння у нетверезому стані. Її справа потрапила у Печерський райсуд. Карабань, як стверджує юрист, "відмазав" дівчину.
До слова, Настя начебто навіть не приходила на суд, і обмежилася лише письмовими поясненнями.
Скандальні висловлювання Насті щодо Басти
- Дівчина опублікувала у своїх соцмережах сторіз з обуреннями щодо приїзду російського репера Басти. Вона розказала, що це її улюблений російський виконавець, на якого накинулися.
- Настя переконана, що поїздки Басти в окупований Крим нічого не означають.
- Крім того, дівчина назвала Крим "прос*аним", а українців – бидлом.