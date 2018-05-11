Суддю Окружного адмінсуду Києва спіймали на хабарі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ спіймали "на гарячому" суддю Окружного адміністративного суду міста Києва при отриманні хабара.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Вказана особа вимагала в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь у розмірі 10 000 доларів США та була затримана при отриманні першого "траншу" в сумі 2 000 доларів США,

– йдеться у повідомленні.

Зловмисницю викрили 10 травня. Наразі прокурорами САП вирішується питання про повідомлення судді про підозру та скерування до Вищої ради правосуддя подання про відсторонення від посади.



За даними джерела "Української правди" в правоохоронних органах, затримана суддя Олена Власенкова.