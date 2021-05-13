Це зневага до суспільства, – на суді щодо Медведчука присоромили Рабіновича і Бойка

У Печерському суді Віктору Медведчуку обирають запобіжний захід. Підтримати його прийшла свита однопартійців: Рабінович, Кива, Шуфрич, Бойко та інші.

За свою поведінку у суді партійці ОПЗЖ отримали зауваження від судді В'ячеслава Підпалого. Усе через те, що "шастали сюди-туди" під час виступу прокурорів.

Зверніть увагу Суд обирає запобіжний захід Віктору Медведчуку: онлайн-трансляція

"Нам що, не можна у туалет вийти?"

Під час виступу другого прокурора у справі слово взяв суддя, перебивши його думку. Він попросив вибачення і звернувся до депутатів. З іронією суддя Підпалий спитав, чи не хочуть нардепи, аби замість нього засідання вів Дмитро Разумков.

Якщо ви не поважаєте суд, то що ви тут робите? Ви демонструєте усім телеканалам зневажливе ставлення як до суду, так і до суспільства,

– зазначив суддя.

Суддя присоромив нардепів через те, що вони ходили туди-сюди і спілкувалися між собою. На репліку судді одіозний Вадим Рабінович гаркнув, що вони виходили у туалет. Він з претензією перебив суддю і грубо спитав: "Можна нам у туалет виходити?"

На це суддя відповів, що ніхто немає права покидати залу суду без дозволу слідчого. На це слово взяв Юрій Бойко і попросив вибачення.

Втім, суддя сказав, що ставлення до суду вони вже показали, тому вибачатися перед судом не варто. Вибачення варто просити у суспільства.

Віктора Медведчука звинувачують у розкраданні газового родовища "Глибока", де закладено понад 8 мільйонів тонн нафти.

Справа Медведчука: головне