У рамках розгляду справи про катастрофу MH17 на Донбасі суд хоче допитати командира 53 зенітно-ракетної бригади в Курську полковника Сергія Мучкаєва. Згідно висновків розслідування, саме її установка "Бук" збила цивільний літак.

Нідерланди раніше направили до Росії запит про відповідну правову допомогу. Країна-агресор відповіла, що "були вжиті заходи для задоволення запиту", але опісля ніякої інформації не надходило.

Читайте також Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17

У вересні нідерландська сторона направила російській владі нагадування. Однак ніякої реакції не було й суд дійшов до висновку, "не варто очікувати, що Мучкаєва дійсно можна буде допитати.

Свідок, який повинен бути заслуханий, – Сергій Мучкаєв. Це людина, яка командувала бригадою, яка супроводжувала ракету "Бук" на те місце на сході України, де вона була запущена,

– зазначила журналістка.

У той же час суд обмежив термін до 10 лютого 2022 року, коли зможуть допитати Мучкаєва.

До слова У суді Нідерландів починається новий блок слухань справи МН17

Катастрофа МН17: що відомо

Літак Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту було 298 пасажирів – ніхто не вижив. Ракету в літак запустили проросійські бойовики.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі 4 фігурантам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

Тривають судові засідання. Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака МН17 у 2022 році. Зокрема називають три ймовірні дати.



Авіакатастрофа MH17 / Інфографіка 24 каналу