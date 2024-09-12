Росія вдарила по судну з зерном у Чорному морі: у ВМС розповіли деталі

Російські окупанти вдарили по судну в Чорному морі, яке перевозило зерно з українського порту в Єгипет. У Військово-морських милах ЗСУ розповіли, що, ймовірно, ця ситуація могла відбутись.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, що росіяни іноді застосовують стратегічну авіацію, пише 24 Канал.

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Що кажуть Військово-морські сили про атаку по судну

(Росіяни – 24 Канал) застосовують ракети, які я називаю 50 на 50, тому що їм 50 років з моменту того, як їх прийняли на озброєння і для них відхилитися на 50 кілометрів – це теж нормальна практика. Тому що в принципі вони розроблялись для того, щоб боротись з авіаносними групами – це протикорабельна ракета Х-22,

– заявив Плетенчук.

За словами речника, очікувати від росіян того, що вони будуть якось відповідально ставитись до застосування подібних систем озброєння в акваторії, в якій здійснюється цивільне судноплавство – звісно, досить важко.

"Щодо наслідків – інформації щодо загиблих чи потерпілих не надходило. Можу сказати "пощастило" цього разу, але, звісно, цей кейс, мабуть, буде розглядатися й у міжнародному правовому полі й на міжнародних майданчиках", – заявив Плетенчук.

Він додав, що російські окупанти продовжують порушувати всі можливі та неможливі міжнародні конвенції та правила.

Речник Військово-морських сил ЗСУ також уточнив, що інцидент відбувся:

поза межами нашого зернового коридору;

відбулось це у відкритому морі, але у виключній морській економічній зоні Румунії – це не територіальні води, їхній статус відрізняється.

Проте речник зазначив, що це черговий кричущий кейс і черговий воєнний злочин Росії.

Що ще відомо про удар по судну з зерном

Військово-морські сили уточнили, що росіяни в Чорному морі уразили цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Учора (11 вересня – 24 Канал) вночі о 23:03 в результаті застосування Росією крилатих ракет, імовірно Х-22, з літаків Ту-22 було уражено цивільне судно, яке перебувало за межами Українського морського коридору та територіальних вод нашої країни,

– заявили військові.

За їхніми даними, мовиться про балкер AYA, який здійснював перевезення зерна з українського порту Чорноморськ до Єгипту та на той момент перебував у Чорному морі.



Військово-морські сили ЗСУ пояснили, що Росія такими вчинками:

продовжує порушувати закони та звичаї війни,

демонструє повне нехтування Міжнародного морського права. Зокрема, щодо захисту цивільного судноплавства;

піддає загрозі життя та здоров'я екіпажів торгових суден;

вкотре намагається завадити доставленню українського зерна до країн, які його найбільше потребують.

Росія атакувала судно в Чорному морі / фото МЗС

Яка позиція МЗС України

В українському Міністерстві закордонних справ зауважили, що росіяни вдарили по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат.

Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу,

– заявили в МЗС.

Там зауважили, що українське постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу є критичним.

"Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни", – заявили в МЗС.

Там підсумували, що чекають на реакцію світу. Адже пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет.