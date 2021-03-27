Гігантське судно, яке заблокувало Суецький канал, вперше зрушило з місця

Контейнеровоз Ever Given, який заблокував рух у Суецькому канані, вперше зміг зрушити з місця. Це сталося завдяки вилученню понад 20 тон ґрунту з-під корабля.
Джерело:The Jerusalem Post
Повністю розблокувати Суецький канал можуть вже сьогодні, 27 березня. Робочі висловили сподівання, що зрушити корабель їм допоможе прилив.
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Водночас глава управління каналу не береться називати точні терміни завершення операції. Адже є низка факторів, які ускладнюють процес.
Мовиться, зокрема, про складні кам'янисті породи, а також безперервні приливи та відпливи у водах Суецького каналу, про це пише The Independent.
Юкіто Хігакі, президент Shoei Kisen, якій належить судно, напередодні повідомив, що для поглиблення берегів та дна каналу залучать 10 буксирів.
Зверніть увагу! На борту Ever Given можуть перебувати тисячі овець. За даними Bloomberg, води та їжі їм вистачить ще на 2 – 3 дні, а транспортувати їх з судна вкрай важко.
Що сталося у Суецькому каналі
- Гігантський 400-метровий контейнеровоз Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі 24 березня. Його знесло з курсу поривом вітру. Ускладнило ситуацію ще й піщана буря.
- Судно перекрило один з найбільш завантажених морських торговельних шляхів у світі. Через цей водний шлях проходить близько 12% всієї світової торгівлі, від нафти до повсякденних товарів.
- В результаті інциденту в Суецькому каналі утворився затор – далі не можуть пройти близько 160 торговельних суден.
- Кожна година простою означає для світової торгівлі затримку товарів на 400 мільйонів доларів.
- Якщо канал не вдасться розблокувати, власникам суден доведеться направляти їх в обхід Африки. Це збільшить час доставки на 12 днів.
- За висновками експертів, це катастрофічно позначиться на вартості морських перевезень, а також вдарить по кишенях кінцевих споживачів.