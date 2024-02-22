Із Феодосії у Ливан: як російське судно FEDOR краде українське зерно

Команда Kiborg і проєкт SeaKrime досліджують, як саме росіяни викрадають українське зерно з окупованих територій. Цього разу під їхнім прицілом опинилося судно FEDOR.

ЄС уже ухвалив черговий пакет санкцій проти Росії, тепер обмеження готують і у США. Нові санкції мають на меті обмежити оборонну промисловість Росії і знизити її експортні можливості.

Дивіться також Крим стає центром тяжіння на війні: які об'єкти Сили оборони знищують на півострові

Експортують тишком-нишком: росіяни намагаються приховати свої злочини

FEDOR перевозить украдені агропродукти з Феодосії у світові порти. Аналітики довгий час вивчали дані про це судно, перш ніж оприлюднити інформацію.

1 лютого корабель зайшов у порт окупованої Феодосії. Фото із соцмереж, зроблені біля причалу в закритому Феодосійському порту, збігаються з фото FEDOR зі сторінки судна на порталі MarineTraffic.

Якщо порівняти світлини, то помітно, що за понад тиждень, з 2 по 10 лютого, осадка судна збільшилася. Значить, судно FEDOR в окупованій Феодосії завантажувалося.

Як змінювалася осадка судна FEDOR у порту Феодосії / Kiborg.news

Із 31 серпня у FEDOR було вимкнено AIS – автоматичну ідентифікаційну систему. За цей час судно здійснило кілька рейсів в окуповані Севастополь і Феодосію. Судновий транспондер увімкнули уже після виходу з закритого Феодосійського порту 19 лютого.

Зв'язок із Кримом, Туреччиною та ядеркою

Судном керує компанія АНШИП із Краснодарського краю. Директором компанії є Василь Анненков – син відомого кримського бізнесмена Олександра Анненкова, який відзначився пособництвом окупантам в 2014 році при захопленні півострова.

Що цікаво, в російських базах є інформація про ліцензію АНШИП на роботу з ядерними речовинами. А в квітні 2023 року судно FEDOR здійснило два рейси з Таганрогу до порту турецького TASUCU – імовірно, везло щось для атомної станції "Аккую", яку Росатом будує в Туреччині.

Окупанти збрехали, що зерно з Росії, – насправді воно українське

FEDOR віз тонни кукурудзи, пшениці та борошна. Усі партії агропродукції, маркованої як russian, мають відправити в порт Бейрут (Ліван) на адресу двох сирійських компаній. Відправником кукурудзи був торговий дом "Фрегат" – відомий викрадач українського збіжжя.

У карантинному сертифікаті на пшеницю написано, що товар походить зі Скадовська Херсонської області, а в документі на кукурудзу вказано, що бобові – із Запорізької області.

Місце видачі фітосанітарних документів на вантаж FEDOR вказано як RUSSIAN FEDERATION, що є порушенням, – потрібно вказувати порт відвантаження. Припускаємо, що це зроблено з метою приховування злочину з порушення Державного кордону України. Документ видано особою на ім'я GLAZKRITSKAYA O. I. В розслідуванні SeaKrime встановлено, що вона є відповідальною посадовою особою Феодосійського митного посту,

– йдеться в матеріалі.

Росіяни мають відповісти за свої злочини!