Судно Razoni з українським зерном пришвартувалось у турецькому порту Мерсін
Джерело:Укрінформ
Судно Razoni, яке вийшло з Одеського порту з 26 тисячами тонн кукурудзи, прибуло у турецький порт Мерсін. Дипломати кажуть, що проблеми, які виникли з суховантажем, вже вирішені.
Про прибуття судна в Мерсін повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ. Раніше, зазначимо, від вантажу відмовився саме покупець з Лівану – через затримку.
До теми Мільярди доларів: що дасть Україні розблокування портів
Судно Razoni прямувало до порту Тріполі, – Осташ
Судно Razoni, що першим вийшло з Одеського порту і прямувало до порту Тріполі у Лівані, пришвартувалося у порту Мерсін у Туреччині, а це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли», - сказав він,
– сказав посол.
Судно мало прибути до Тріполі 7 серпня. В цей час, наголосив дипломат, до цієї події була велика увага. За словами Осташа, це означає важливість України для вирішення продовольчої кризи у світі.
З порту Одеси Razoni вийшло 1 серпня
Razoni стало першим судном, яке вийшло з Одеси після розблокування українських портів. Це сталось 1 серпня. Пунктом призначення Razoni був Ліван, куди мали доставити 26 тисяч тонн кукурудзи.
Проте покупець з Лівану відмовився забирати вантаж. Пояснення цьому – доставка запізнилась на 5 місяців.
Читайте також Ще один козир, – аналітик пояснив, чому путін пішов на поступки щодо розблокування портів
Розблокування "зернових коридорів": останні новини
- 9 серпня два судна з українським зерном вирушили з порту Чорноморська. Продовольство мають доставити до Туреччини та Південної Кореї.
- 8 серпня до Туреччини прибуло судно POLARNET, яке одним з перших вийшло з розблокованого порту. Ще кілька суден перебувають в дорозі.
- За словами президента Володимира Зеленського, наразі важко давати оцінки щодо ефективності зернових коридорів. Ключовий безпековий ризик поки не знятий.
Дивіться у відео, як перше судно з зерном вирушило з Одеси: