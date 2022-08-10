Судно Razoni з українським зерном пришвартувалось у турецькому порту Мерсін

Судно Razoni, яке вийшло з Одеського порту з 26 тисячами тонн кукурудзи, прибуло у турецький порт Мерсін. Дипломати кажуть, що проблеми, які виникли з суховантажем, вже вирішені.

Про прибуття судна в Мерсін повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ. Раніше, зазначимо, від вантажу відмовився саме покупець з Лівану – через затримку.

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Судно Razoni прямувало до порту Тріполі, – Осташ

Судно Razoni, що першим вийшло з Одеського порту і прямувало до порту Тріполі у Лівані, пришвартувалося у порту Мерсін у Туреччині, а це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли», - сказав він,

– сказав посол.

Судно мало прибути до Тріполі 7 серпня. В цей час, наголосив дипломат, до цієї події була велика увага. За словами Осташа, це означає важливість України для вирішення продовольчої кризи у світі.

З порту Одеси Razoni вийшло 1 серпня

Razoni стало першим судном, яке вийшло з Одеси після розблокування українських портів. Це сталось 1 серпня. Пунктом призначення Razoni був Ліван, куди мали доставити 26 тисяч тонн кукурудзи.

Проте покупець з Лівану відмовився забирати вантаж. Пояснення цьому – доставка запізнилась на 5 місяців.

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Розблокування "зернових коридорів": останні новини

9 серпня два судна з українським зерном вирушили з порту Чорноморська. Продовольство мають доставити до Туреччини та Південної Кореї.

8 серпня до Туреччини прибуло судно POLARNET, яке одним з перших вийшло з розблокованого порту. Ще кілька суден перебувають в дорозі.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі важко давати оцінки щодо ефективності зернових коридорів. Ключовий безпековий ризик поки не знятий.

Дивіться у відео, як перше судно з зерном вирушило з Одеси: