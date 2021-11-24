Судова мафія продовжує саботувати реформу, – юрист закликав владу не піддаватись на провокації

МВФ погодив новий транш Україні на 700 мільйонів доларів. Однією з передумов його отримання був перезапуск судової влади. Попри те, що реформа стартувала, суддівська мафія продовжує перешкоджати.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. На його думку, від липня 2020 року Україна зробила значний поступ у судовій реформі.

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Хоча процес реформування посприяв отримати гроші від МВФ – жодних гарантій, що він пройде успішно наразі немає. Корумповані українські судді всіляко цьому перешкоджають.

Як зазначив Жернаков, принаймні половину у конкурсній комісії, яка мала б очистити найважливіші органи судової влади, складають недоброчесні судді. Вони намагаються всіляко перешкодити оцінюванню та реформуванню Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя.

Тобто судова мафія не припиняє спроб цей процес саботувати. Попри те, що МВФ нам виділив гроші. Михайло Жернаков Голова правління Фундації DEJURE

Жернаков: Важливо не піддаватись

За неофіційною інформацією, зараз у Вищій раді правосуддя думають змінити вже впроваджені закони щодо оцінки і реформування ВККС і ВРП – найважливіших органів правосуддя. Тому важливо, щоб політична влада не піддалась на провокації судової мафії.

"Фактично, вони хочуть знівелювати ці закони та зробити перевірки неефективними", – підсумував Жернаков.

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