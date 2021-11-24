Судова мафія продовжує саботувати реформу, – юрист закликав владу не піддаватись на провокації
Джерело:24 канал
МВФ погодив новий транш Україні на 700 мільйонів доларів. Однією з передумов його отримання був перезапуск судової влади. Попри те, що реформа стартувала, суддівська мафія продовжує перешкоджати.
Про це в ефірі 24 каналу розповів голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. На його думку, від липня 2020 року Україна зробила значний поступ у судовій реформі.
До теми На старт, увага, руш: війна проти судової мафії таки почалась
Хоча процес реформування посприяв отримати гроші від МВФ – жодних гарантій, що він пройде успішно наразі немає. Корумповані українські судді всіляко цьому перешкоджають.
Як зазначив Жернаков, принаймні половину у конкурсній комісії, яка мала б очистити найважливіші органи судової влади, складають недоброчесні судді. Вони намагаються всіляко перешкодити оцінюванню та реформуванню Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя.
Тобто судова мафія не припиняє спроб цей процес саботувати. Попри те, що МВФ нам виділив гроші.
Жернаков: Важливо не піддаватись
За неофіційною інформацією, зараз у Вищій раді правосуддя думають змінити вже впроваджені закони щодо оцінки і реформування ВККС і ВРП – найважливіших органів правосуддя. Тому важливо, щоб політична влада не піддалась на провокації судової мафії.
"Фактично, вони хочуть знівелювати ці закони та зробити перевірки неефективними", – підсумував Жернаков.
Жернаков розповів про перешкоди судовій реформі: дивіться відео
Судова реформа в Україні: останні новини
- На початку вересня Рада суддів України не змогла обрати 3 членів Етичної ради, яка має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Таким чином проведення судової реформи заблокували.
- Уже 23 жовтня Рада суддів обрала кандидатів до першого складу Етичної ради за своєю квотою. Вона направила їх до Вищої ради правосуддя. Тобто судову реформу таки розблокували.
- В Україні 9 листопада сформували перший склад Етичної ради. Вона буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.