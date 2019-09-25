Судова тяганина два роки: "Київміськбуд" виборює права на свою частку в акціонерному товаристві

Ще з 2017-го року компанія "Київміськбуд" судиться з акціонерним товариством "Київоргбуд", яке нібито посягає на їхню власність.

А саме намагається відстояти свої майже 37% акцій у статутному фонді цього товариства. По суті, це блокуючий пакет, який дозволяє контролювати активи та приймати рішення. Попри це, як твердять в "Київміськбуді", в обхід головного акціонера, "Київоргбуд" вирішив збільшити статутний капітал. Мовляв, про це було домовлено з іншими власниками цінних паперів. Однак представників "Київміськбуд" на загальні збори чомусь не допустили, стверджує Юрій Катриченко, директор департаменту з управління майном ПрАТ "ХК "Київміськбуд":

"Все було зроблено так, аби не допустити крупного акціонера і щоб той, не заблокував невигідне рішення".

За словами пана Катриченка, одним з доказів цього є місце проведення зборів. Якщо раніше, вони проводились в приміщенні акціонерного товариства , то цього разу вони мали відбуватись за іншою адресою. Представники "Київміськбуду" разом з Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків приїхали за зазначеною адресою. Проте зали для засідань там не знайшли. Лише кілька нежитлових будівель. В якій з них мали проводитися збори у повідомлені зазначено не було. Тим понад будівлі були з ідентифікуючих ознак, а співробітники офісів, що там розташовані, про збори акціонерів чули вперше. Тож, після ревізії всіх приміщень за зазначеною адресою, представники Національної комісії з цінних паперів склали акт, в якому зазначили, що збори акціонерів "Київоргбуд" у визначений час та зазначеному місці не проводились.

Із наявними відео – доказами та висновками нацкомісії, "Київміськбуд" звернулися до суду. Попри те, що перша інстанція головних акціонерів підтримала, в апеляційному суді розгляд справи досі затягується.

В той же час, у Адміністративному суді Києва розглядається інша справа. За позовом одного з акціонерів "Київоргбуд". Він вважає незаконними протоколи надані Національною комісією з цінних паперів, тож вимагає визнати неправомірними і дії її представників.

Із офіційним запитом прокоментувати ситуацію, наші журналісти звернулись до представників "Київоргбуд". Проте, на даний момент відповідь ще не отримали.

За словами юристів, подібні судові спори – явище не рідкісне. Адвокат Ростислав Кравець стверджує, нині рейдерські захоплення відбуваються саме таким чином:

У більшості випадків вони пов’язані саме з незаконним переоформленням корпоративних прав або майна. Незрозуміло яким чином, де, нікого не повідомляючи, не вносячи в реєстри, швидко проводять збори акціонерів, потім йдуть швидко домовляються, вносять дані в реєстр і збільшують статутний капітал, або приймають рішення про вихід із товариства. Таким чином виводять непотрібних осіб, які заважають їм щось робити,

– стверджує Ростислав Кравець.

У "Київміськбуді" стверджують, аби зараз утримати свою частку акцій, їм необхідно вкласти більше 800 мільйонів гривень. Та нагадують, що власником 80% акцій "Київміськбуд" є Територіальна громада Києва, а тому збитків в першу чергу зазнають саме мешканці столиці. Тож закликають правоохоронні органи якнайшвидше розібратись у ситуації. Наступне судове засідання відбудеться вже 25 вересня. У компанії сподіваються, що суд врахує всі наявні докази та винесе справедливе рішення.