Судову реформу можуть реалізувати до кінця каденції Зеленського, – Шабунін

Судова мафія нарешті припинила блокування реформи. Якщо все відбуватиметься без нового спротиву суддів, очищення системи можна завершити до кінця першого терміну президентства Володимира Зеленського.

Таку думку голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін озвучив в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Реалізація судової реформи буде великою перемогою для президента України.

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Шабунін: Зеленський матиме з чим йти на другий термін

"Судова мафія сама себе захищає, але Зеленський за останні 2 місяці показав свою готовність дотискати цю реформу", – запевнив Шабунін.

Якщо він таки її дотисне – реформа може бути реалізована до кінця його першого терміну. Якщо він тільки це зробить – матиме з чим йти на другий термін. Віталій Шабунін Голова ЦПК

За його словами, якщо в Україні запустять реформу вчасно, Етична рада сформується до кінця і почнуться процеси – можемо отримати нову Вищу раду правосуддя восени 2022 року.

Шабунін про судову реформу у програмі "Що це було?" на 24 каналі: відео

Судова реформа в Україні: що відомо