Прорив кордону у Курській області: де розташоване місто Суджа та яка відстань до України

Зранку 6 серпня російська влада почала трубити про прорив кордону у Курській області. Одним з населених пунктів, що фігурували у новинах, було місто Суджа.

Це невелике місто Курської області, що є адміністративним центром однойменного району. Де розташована Суджа та скільки кілометрів до кордону з Україною, розповідає 24 Канал.

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Місто Суджа на карті

Вранці 6 серпня російські пабліки повідомили про прорив кордону у Курській області "українським формуванням" на бронетехніці. Одразу за цим з'явилися заяви про те, колони техніки рухалися у напрямку населених пунктів Курилівка та Гончарівка Курської області.

Останнє селище розташоване безпосередньо біля Суджи. Місто розташоване приблизно за 10 кілометрів від кордону з Сумською областю, і за 45 кілометрів – від самих Сум.

Де розташоване місто Суджа: дивіться на карті

Пабліки міста писали про рух "трьох танків та піхоти", а сам населений пункт обстрілювали зранку. Росіяни називали обстановку "складною" навіть всупереч заявам губернатора Курської області.

Наразі ситуацію у Курській області прокоментував лише голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він заявив, що російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації – Росія не контролює кордон. Коваленко пообіцяв, що з Курська буде багато новин.

Цікаво, що місто Суджа історично належить до Східної Слобожанщини. Воно було засноване у 17 столітті як сотенне місто Сумського полку. З 1779 року воно стало повітовим містом Курського намісництва, пізніше губернії.

Станом на серпень росіяни зберігали у місті Суджа військову присутність. Голова ГУР Кирило Буданов у травні 2024 року стверджував, що там перебуває "невелике угрупування". Воно створювало потенційну загрозу для Сумської області.