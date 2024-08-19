У мережі показали відео, де жителька Суджі розмовляє з воїнами чистою українською мовою
Південь Курської області, зокрема територія, де розташована славнозвісна Суджа, належить до українських етнічних земель. Тому нерідко з нашими військовими місцеві жителі спілкуються солов'їною.
Після початку операції ЗСУ у Курській області у мережі з'явилося чимало відео, на яких тамтешні жителі дивують знаннями української.
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Не забули рідне слово
Так, на одному із таких відео літня жінка скаржиться українським військовим, що в неї не залишилося нічого ні їсти, ні пити. Тоді наші захисники діляться із бабусею своїми запасами.
Бабуся із Суджі розмовляє з бійцями ЗСУ: дивіться відео
Нагадаємо, що Україна вирішила створити у Суджі військову комендатуру. Очолювати її призначили генерал-майора Едуарда Москальова. Одними із основних функцій комендатури є забезпечення взаємодії різних родів військ, які виконують бойові завдання на суміжній території, постачання необхідних продуктів і речей цивільному населенню, облаштування побуту українських військовослужбовців.