У мережі показали відео, де жителька Суджі розмовляє з воїнами чистою українською мовою

Південь Курської області, зокрема територія, де розташована славнозвісна Суджа, належить до українських етнічних земель. Тому нерідко з нашими військовими місцеві жителі спілкуються солов'їною.

Після початку операції ЗСУ у Курській області у мережі з'явилося чимало відео, на яких тамтешні жителі дивують знаннями української.

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Не забули рідне слово

Так, на одному із таких відео літня жінка скаржиться українським військовим, що в неї не залишилося нічого ні їсти, ні пити. Тоді наші захисники діляться із бабусею своїми запасами.

Бабуся із Суджі розмовляє з бійцями ЗСУ: дивіться відео

Нагадаємо, що Україна вирішила створити у Суджі військову комендатуру. Очолювати її призначили генерал-майора Едуарда Москальова. Одними із основних функцій комендатури є забезпечення взаємодії різних родів військ, які виконують бойові завдання на суміжній території, постачання необхідних продуктів і речей цивільному населенню, облаштування побуту українських військовослужбовців.