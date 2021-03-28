В Суецький канал до Ever Given направили додаткові буксири

До місця аварії контейнеровоза Ever Given, що сів на мілину, направили 2 додаткові буксири. Їх мали долучити до операції щодо розблокування руху Суецьким каналом.
Джерело:Evening Standard
Відповідну інформацію підтвердили представники компанії Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), яка керує Ever Given. Водночас вони повідомили про невдалі спроби переправлення судна раніше.
До теми Чому Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі: назвали можливі причини
Наразі основну увагу приділяють днопоглиблювальним роботам для видалення піску навколо лівого борту судна, повідомили в BSM.
Також проводять заходи щодо насосів великої потужності для зменшення рівня води в порожньому просторі судна.
За інформацією видання, для підтримки поточних днопоглиблювальних робіт на місце ще 25 березня прибув спеціалізований всмоктувальний земснаряд, який може переносити 2 тисячі кубометрів матеріалу щогодини.Довідка. Ever Green прямував з Китаю в Роттердам, під час аварії екіпаж контейнеровоза не постраждав.
Що відомо про аварію в Суецькому каналі
- 24 березня 2021 року вантажне судно Ever Given сіло на мілину у Суецькому каналі. З курсу 400-метровий контейнеровоз, за інформацією ЗМІ, зніс порив вітру.
- Ever Given заблокував рух у каналі, через який проходить один з найбільш завантажених морських торговельних шляхів у світі.
- Як результат – у Суецькому каналі утворився затор із суден, проходу очікувало понад 300 суден. Їм погодилися надавати усю необхідну логістичну підтримку.
- Для світової торгівлі простій значної кількості кораблів означає затримку товарів на суму, яка сягає 400 мільйонів доларів за годину.