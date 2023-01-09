У Суецькому каналі на мілину сіло судно з українським зерном

В Суецькому каналі на мілину сідало судно з нашим зерном. Відомо, що воно перевозило 65 970 тонн української кукурудзи.

З порту Чорноморськ воно вийшло ще 25 грудня 2022 року. Вже 3 січня, за даними Координаційного центру, після перевірки в Стамбулі судну дозволили продовжувати рух.

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Що відомо про судно з українською кукурудзою

Голова Адміністрації Суецького каналу Усама Рабі заявив, що на мілину судно сіло, коли приєднувалося до конвою, що прямував на Південь транзитом через канал.

Після цього буксири намагались відновити рух судна MV Glory та спустити його на воду.

Відомо, що MV Glory прямувало в Китай, проте зазнало технічної несправності. Потім його відбуксирували чотирма буксирами в ремонтну зону.

Згодом в Управління Суецького каналу повідомили, що рух каналом відновили. Видання АР пояснило, що причиною інциденту могла стати погана погода в північних провінціях Єгипту.

За даними трекерів VesselFinder та MarineTraffic, судно MV Glory – балкер під прапором Маршаллових Островів.

Що відомо про масштабний інцидент в каналі

24 березня 2021 року на мілину в Суецькому каналі сіло судно Ever Given. Це величезне вантажне судно, довжина якого становила 400 метрів, а ширина – 59 метрів.

Тоді Ever Given на декілька днів заблокувало рух в Суецькому каналі. Ще 28 березня в канал направили додаткові буксири.

Вже 29 березня судно відбуксирували, а рух Суецьким каналом відновили. Щоб зрушити Ever Given застосували 11 портових буксирів і 2 потужні морські буксири, а також вирили 30 тисяч кубічних метрів піску. Детальніше про ту операцію читайте тут.

Суецький канал розташований у Єгипті. Він з'єднує Середземне та Червоне море. Саме цей канал забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією та Європою. Його довжина – 193 кілометри.