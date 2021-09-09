У Суецькому каналі танкер сів на мілину: рух довелося зупинити
Джерело:The National
У Суецькому каналі танкер під прапором Панами сів на мілину. Через це рух водною артерією з півночі на південь довелося тимчасово зупинити.
Танкер сів на мілину на 54 кілометрі шляху під час проходження конвою суден з Порт-Саїда в напрямку Суеца. Керівництво каналу оперативно організувало роботу для виправлення ситуації.
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Як вдалося розв'язати проблему
Адміністрація каналу заявила, що знадобилося 15 хвилин, аби звільнити танкер і дозволити іншим суднам відновити подорож.
Це була незначна проблема з дорожнім рухом, яку розв'язали менше ніж за годину,
– сказав високопосадовець Суецького каналу.
За даними місцевих ЗМІ, танкер має 225 метрів в довжину і 32 метри в ширину. Він перевозив 43 тисячі тонн вантажу.Довідка. Суецький канал з'єднує Середземне море з Червоним морем, забезпечуючи найкоротше морське сполучення між Азією та Європою. Його довжина становить приблизно 193 кілометри. Він проходить через 3 природні озера.
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Затор у Суецькому каналі у березні
- У Суецькому каналі 23 березня застрягло величезне вантажне судно. Контейнеровоз Ever Green (завдовжки 400 метрів і завширшки 59 метрів) заблокував рух.
- Через це виникла величезна черга з інших суден, які не могли пройти через канал. Екіпаж під час інциденту не постраждав.
- Рух Суецьким каналом вдалося відновити лише 29 березня. Для цього розгорнули спеціалізовану операцію з ліквідації наслідків – SMIT Salvage Papendrecht.