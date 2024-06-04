Росія втратила сухопутні війська Кольського півострова на війні проти України
Джерело:Bloomberg
Росія зазнала у повномасштабній війні проти України колосальних втрат. Зокрема, головнокомандувач армії Норвегії вважає, що також було знищено сухопутні війська Кольського півострова.
Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що сухопутні війська Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат у війні проти України. Змін позицій Росії на кордоні немає.
Дивіться також Кремль погрожує "фатальними наслідками": що для України означає дозвіл на удари по Росії
Потрібно підтримувати Україну
Норвегія, яка є членом НАТО з 1949 року, за останній рік не спостерігала істотних змін у "позиції" Росії на своєму кордоні. Зокрема, жодних змін не було у ядерних силах країни-агресорки та її Північному флоті. Водночас сухопутні сили Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат в Україні.
За його словами, головним завданням норвезьких сил оборони цього року є підтримка України.
Генерал сказав, що це "велика операція", до якої залучили "щонайменше" 10% логістичного персоналу норвезьких військових, а також інструкторів.
Що це за півострівКольський півострів – півострів в Росії, розташований між Баренцовим (на півночі) та Білим (на півдні) морями. Західна межа Кольського півострова тягнеться від Кольської затоки долиною річки Кола, озером Імандри, долиною річки Ніва до Кандалакської затоки. Площа — близько 100 тисяч квадратних кілометрів.
НАТО має готуватись до війни з Росією
- Розмови про війну між НАТО та Росією не вщухають від початку повномасштабного вторгнення. Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у НАТО є 2 – 3 роки, щоб підготуватися до можливої війни з Росією.
- Раніше в Альянсі вважали, що Росії знадобиться до десяти років для відновлення військового потенціалу після виснажливого вторгнення в Україну. Однак, за словами Крістофферсена, завдяки чинній промисловій базі, цей період значно скоротився.
- Крістофферсен також підкреслив, що за останній рік позиції Росії біля кордонів Норвегії значно не змінилися. Це дає Осло можливість виконати вимоги щодо посилення обороноздатності, які були узгоджені в межах НАТО.