Росія втратила сухопутні війська Кольського півострова на війні проти України

Росія зазнала у повномасштабній війні проти України колосальних втрат. Зокрема, головнокомандувач армії Норвегії вважає, що також було знищено сухопутні війська Кольського півострова.

Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що сухопутні війська Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат у війні проти України. Змін позицій Росії на кордоні немає.

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Потрібно підтримувати Україну

Норвегія, яка є членом НАТО з 1949 року, за останній рік не спостерігала істотних змін у "позиції" Росії на своєму кордоні. Зокрема, жодних змін не було у ядерних силах країни-агресорки та її Північному флоті. Водночас сухопутні сили Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат в Україні.

За його словами, головним завданням норвезьких сил оборони цього року є підтримка України.

Генерал сказав, що це "велика операція", до якої залучили "щонайменше" 10% логістичного персоналу норвезьких військових, а також інструкторів.

Що це за півострів Кольський півострів – півострів в Росії, розташований між Баренцовим (на півночі) та Білим (на півдні) морями. Західна межа Кольського півострова тягнеться від Кольської затоки долиною річки Кола, озером Імандри, долиною річки Ніва до Кандалакської затоки. Площа — близько 100 тисяч квадратних кілометрів.

НАТО має готуватись до війни з Росією