Удар по Інституту зв'язку в Полтаві: Сухопутні війська заявили, що посилять заходи безпеки

Сухопутні війська Збройних Сил України відреагували на атаку по Полтавському військовому інституті зв'язку. Там пояснили, що зміниться надалі, щоб не допустити подібних трагедій.

У Сухопутних військах заявили, що 3 вересня Росія завдала ракетних ударів по військовому навчальному закладу в Полтаві. На жаль, понад 50 загиблих та понад 200 – поранених.

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Що кажуть в Сухопутних військах

Є десятки загиблих та сотні поранених. Ми втратили мужніх українців, наших побратимів та посестер, військовослужбовців. Це війна. І наших громадян, наших воїнів вбив противник, завдавши удару далеко в тилу,

– написали в Сухопутних військах.

Там також висловили співчуття всім, хто втратив рідних.

"Розділяємо горе близьких. Зробимо все можливе для якнайшвидшого видужання поранених", – додали у війську.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родинам полеглих військових. Вічна пам'ять.

Військові пояснили, що робитимуть, щоб убезпечити бійців

У Сухопутних військах заявили, що командування проводить розслідування, щоб:

виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті;

з'ясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника.

Заходи щодо убезпечення особового складу на об'єктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та до командування наших частин,

– заявили у війську.

Там також додали, що разом з військовим керівництвом України закликають міжнародних партнерів пришвидшити надання допомоги, яка дозволить відсунути смертоносну російську зброю від українських кордонів.