"У Сухопутні війська призначать іншу людину": Умєров розкрив, чим займатиметься новий командувач

Після звільнення генерала Михайла Драпатого на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ призначать іншу людину. Вона займатиметься якісною підготовкою наших бійців до фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Рустема Умєрова на його фейсбук-сторінці.

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Рустем Умєров розповів, що на нараді з Володимиром Зеленський та військовим керівництвом ухвалили рішення, що Михайло Драпатий на посаді командувача Об'єднаних Сил зосередиться винятково на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом.

В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться винятково на питаннях генерації наших сил – рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців,

– написав глава Міноборони.

За словами міністра, всі ці зміни мають одну мету – посилити наших хлопців на фронті та забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби.

До слова, 3 червня також звільнили Вадима Сухаревського з посади командувача Силами безпілотних систем. Натомість полковник отримав посаду заступника командувача оперативного командування "Схід".

Командувачем СБС призначили майора Роберта Бровді з позивним "Мадяр". Він відомий як засновник та командир підрозділу "Птахи Мадяра".