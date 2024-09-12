В Сумах чули потужний вибух

В Сумській області лунали вибухи. Окупанти атакують місто.

Про вибухи повідомляють місцеві канали. Ймовірно, окупанти ударили по Сумах балістикою.

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В Сумах чули вибухи

Ще вчора о 21:31 на Сумщині оголосили повітряну тривогу.

А біля 12:20 в Сумах було чути потужний вибух.

Наразі влада офіційно не коментувала обстріл Сум.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 вересня росіяни атакували Конотоп Сумської області. Внаслідок ударів дронами є значні руйнування цивільної інфраструктури.