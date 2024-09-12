В Сумах чули потужний вибух
12 вересня 2024, 12:22Читать новость на русском
В Сумській області лунали вибухи. Окупанти атакують місто.
Про вибухи повідомляють місцеві канали. Ймовірно, окупанти ударили по Сумах балістикою.
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В Сумах чули вибухи
Ще вчора о 21:31 на Сумщині оголосили повітряну тривогу.
А біля 12:20 в Сумах було чути потужний вибух.
Наразі влада офіційно не коментувала обстріл Сум.
Нагадаємо, що у ніч проти 12 вересня росіяни атакували Конотоп Сумської області. Внаслідок ударів дронами є значні руйнування цивільної інфраструктури.