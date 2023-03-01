У Сумах чули звуки вибухів без повітряної тривоги: в ОВА пояснили, що це було

У Сумах пролунали вибухи. У цей час повітряної тривоги у місті не було.

Це трапилось ввечері 1 березня. Протягом дня ворог атакував п'ять територіальних громад Сумської області.

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Що відомо про вибухи в Сумах

Журналісти повідомили, що орієнтовно о 21:20 1 березня у місті пролунали вибухи.

У Сумах чути звуки вибухів,

– мовиться в повідомленні.

Варто зауважити, що станом на 21:20 в області не було повітряної тривоги. Востаннє сирени в області лунали о 18:57. Відбій оголосили о 19:25 1 березня.

Однак у Сумській ОВА спростували вибух в обласному центрі. Там пояснили, що звуки, які чули у місті – це відлуння ворожої важкої артилерії, якою обстрілюють прикордонні території області.

Останнім часом росіяни систематично обстрілюють прикордоння. А через погодні умови та нічний час доби жителі Сум можуть чути ці звуки обстрілів,

– зазначили в ОВА.

За даними ОВА, ворог обстріляв прикордонні населені пункти Сумського району зі снарядів калібру 152 міліметри. Унаслідок цього пошкоджена лінія електропередач, тому в прикордонних населених пунктах можливі перебої зі світлом. На місце вже вирушили бригади електриків. За попередніми даними, постраждалих, на щастя, немає.

Ворог знову атакував Сумщину

У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що протягом дня 1 березня росіяни атакували 5 територіальних громад області:

Новослобідську;

Краснопільську;

Есманську;

Шалигинську;

Білопільську.

Українська сторона зафіксувала 31 ворожий приліт.

Також під час вечірньої повітряної тривоги, близько 19:00 (1 березня – 24 Канал), працювала ППО,

– повідомили в Сумській ОВА.

У відомстві розповіли, яка була ситуація у кожній з громад. Зокрема, у:

Краснопільській громаді – з 09:50 ворог бив з мінометів. На територію громади скинув 10 мін;

Новослобідській – о 14:25 було 3 прильоти. Попередньо – зі ствольної артилерії калібру 152 міліметрів;

Шалигинській – о 15:00 з території Росії було 8 прильотів. Ймовірно – з міномета калібру 120 міліметрів;

Есманьській – о 15:00 було 6 вибухів. Попередньо – з міномета калібру 120 міліметрів.;

Білопільській – орієнтовно о 16:00 – був мінометний обстріл. Всього – 4 прильоти.