У Сумах гучно: жителі міста чули звуки вибухів
28 квітня 2024, 21:48Читать новость на русском
Пізно ввечері в неділю, 28 квітня, жителі Сум чули звуки вибухів. Проте повітряної тривоги в області оголошено не було.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Деталі про вибухи в Сумах читайте на 24 Каналі.
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У Сумах чули звуки вибухів
Пізно ввечері в неділю, 28 квітня, в Сумах прогриміли вибухи. Про це повідомили о 21:45 кореспонденти видання Суспільне.
Варто зазначити, що повітряної тривоги під час вибухів у Сумах оголошено не було. Тому наразі невідомо через що в місті лунали вибухи.
Карта повітряних тривог станом на 22:01 / Скриншот 24 Каналу
Крім цього, наразі інформації від влади Сум щодо вибухів в місті також немає.
Атака ворога по Сумах 26 квітня: основне
- В Сумах 26 квітня вибухи пролунали зранку близько 11 години ранку. До цього у командуванні Повітряних сил опублікували застереження про пуски КАБів у напрямку Сумської області.
- Згодом Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська атакували місто двома бомбами.
- В ОВА також зазначили, що ворог завдав авіаційний удар по промисловому об'єкту міста.