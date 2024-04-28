У Сумах гучно: жителі міста чули звуки вибухів

28 квітня 2024, 21:48
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Пізно ввечері в неділю, 28 квітня, жителі Сум чули звуки вибухів. Проте повітряної тривоги в області оголошено не було.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Деталі про вибухи в Сумах читайте на 24 Каналі.

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У Сумах чули звуки вибухів

Пізно ввечері в неділю, 28 квітня, в Сумах прогриміли вибухи. Про це повідомили о 21:45 кореспонденти видання Суспільне.

Варто зазначити, що повітряної тривоги під час вибухів у Сумах оголошено не було. Тому наразі невідомо через що в місті лунали вибухи.


Карта повітряних тривог станом на 22:01 / Скриншот 24 Каналу

Крім цього, наразі інформації від влади Сум щодо вибухів в місті також немає.

Атака ворога по Сумах 26 квітня: основне

  • В Сумах 26 квітня вибухи пролунали зранку близько 11 години ранку. До цього у командуванні Повітряних сил опублікували застереження про пуски КАБів у напрямку Сумської області.
  • Згодом Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська атакували місто двома бомбами.
  • В ОВА також зазначили, що ворог завдав авіаційний удар по промисловому об'єкту міста.

Автор: Ірина Марціяш