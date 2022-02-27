У Сумах окупанти обстріляли авто, в якому їхала сім'я з трьома дітьми: є загиблі
27 лютого 2022 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
У Сумах окупанти відкрили вогонь по автомобілі. У салоні перебували батьки та троє малолітніх дітей.
Трагедія трапилася неподалік аеропорту. Відомо, що серед дітей було немовля.
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Окупанти поранили жінку в голову, вона загинула на місці події.
Зауважимо, схожа трагедія трапилася у Києві. Там під обстріл російської ДРГ також потрапив автомобіль з родиною. Російські військові вбили батьків та 4-класницю. Двоє інших дітей перебувають у важкому стані в лікарні.
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