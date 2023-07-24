У Сумах під час тривоги чули вибухи: в області була ракетна небезпека

У Сумах посеред дня під час повітряної тривоги місцеві мешканці чули звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ймовірну роботу ППО.

За даними ЗМІ, вибухи в обласному центрі лунали орієнтовно о 14:39 24 липня. Людей закликали перебувати в укритті до відбою тривоги. Відбій оголосили вже о 15:09 24 липня, пише 24 Канал.

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Що відбувалось на Сумщині

Орієнтовно о 14:45 24 липня ЗМІ повідомили про вибухи в Сумському районі. Людей закликали бути обережними.

Сумська область – ракетна небезпека! Можлива робота ППО,

– попередили Повітряні сили ЗСУ.

Варто зазначити, що станом на 14:51 24 липня Сумська обласна військова адміністрація пояснила, що в Сумській області працює протиповітряна оборона.

"Існує ракетна небезпека. Залишайтесь в укриттях", – попередила обласна влада.

Вже орієнтовно о 15:09 у Сумській області оголосили про відбій повітряної тривоги.

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Росія атакувала Сумську область "Шахедами"

У ніч проти 20 липня Росія випустила по Сумській області три дрони-камікадзе типу "Шахед".

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що сили ППО знищили 2 з 3 випущених ворожих дрони.

На жаль, третій ворожий безпілотник влучив у дитячий табір. Приліт пошкодив будівлю закладу. На місці спалахнула пожежа, яку ліквідували. На жаль, ворог поранив медичну сестру закладу, їй надала допомогу швидка.