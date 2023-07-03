Росія завдала удару дроном по будинку в Сумах: загинула одна людина

Російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки було сильно пошкоджено житловий будинок.

Атака російських військових відбулася під час повітряної тривоги. Про приліт у Сумах написали ряд українських ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Сумах перекрили рух на одній з вулиць міста

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що унаслідок російського удару БпЛА в п'ятиповерховому житловому будинку в Сумах загинула 1 особа.

Після того, як у Сумах прогримів вибух, на одній з вулиць міста було перекрито рух транспорту. Про це повідомили в КП "Електроавтотранс".

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Зазначимо, що об 11:06 Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку в Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Річ у тім, що ворог міг застосувати ударні безпілотники. Відтак, у Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також мер Сум Олександр Лисенко закликав зберігати спокій та інформував, що в регіоні працює протиповітряна оборона.

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