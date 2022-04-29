У Сумах прибрали "гусара", а у Конотопі – Пушкіна: як Сумщина оговтується від "русского міра"

Сумська область, яка однією з перших відчула на собі удар російських окупантів, поволі "оживає". Елітна ворожа танкова група "застрягла" в регіоні, завдяки чому вдалося відбити наступ на Київ, але прибирати "русскій мір" доведеться ще якийсь час.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, область починає налагоджувати своє життя після "гостювання окупантів". Ворог завдав містам та селам великої шкоди, тож на повне відновлення знадобиться час.

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Сумщина оговтується від "русского міра"

Як повідомив Живицький, окрім звичного відновлення благоустрою розпочалася боротьба з російськими пам'ятниками. У Сумах прибрали "гусара", а в Конотопі більше немає пам'ятника Пушкіну.

Також триває робота над прибиранням вулиць та узбіч, розбиранням завалів, а також відновленням водопостачання та газу.

Сумщина оговтується від "русского міра": фото

Останні новини Сум

Окупанти обстріляли Есманську громаду: за 30 хвилин зафіксували понад 50 прильотів.

Ворог посилив свій кордон із Сумською та Чернігівською областями декількома підрозділами.

Курсування поїзда між Києвом та Сумами відновлено: він їздить раз на добу.

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