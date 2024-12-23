У Сумах прогриміли вибухи

Росія вкотре вдається до атак по Україні, завдаючи ударів по цивільному населенню. Сьогодні, на жаль, під ворожим обстрілом опинилися Суми.

Там пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили ще орієнтовно о 14:11. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Вже о 16:26 у регіоні оборонці зафіксували нову групу дронів противника. Незадовго після цього почули вибухи.

В Сумах було чути вибух, повідомляють наші кореспонденти,

– ідеться у повідомленні журналістів.

Жодної інформації від місцевої влади стосовно вибухів та ймовірних наслідків атаки оприлюднено не було.

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Нагадаємо, вночі 22 грудня окупанти вкотре запустили на Сумську область ударні дрони. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні будинки. Уламки дронів також упали в Дубов'язівській громаді. Там сталося загоряння офісного приміщення.

Загалом вночі та зранку неділі російські загарбники здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Під ворожим вогнем, зокрема, була Миропільська громада.