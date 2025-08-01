У Сумах прогримів вибух: в області – загроза ворожих безпілотників
- У Сумах 1 серпня пролунав вибух, по всій області оголосили тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
- Повітряну тривогу оголосили о 13:10, і вже через хвилину в Сумах почули вибух, про наслідки якого поки що не повідомлялося.
У Сумах удень 1 серпня пролунав вибух. По всій області оголосили тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Сумах?
Повітряну тривогу у Сумській області оголосили о 13:10. Уже через хвилину в самих Сумах почули вибух, про що написали місцеві кореспонденти.
"У Сумах було чутно вибух", – написало Суспільне.
У Повітряних силах повідомили, що для Сумської області є загроза ударних БпЛА. Станом на 13:21 тривога у регіоні все ще триває. Про наслідки вибуху у Сумах наразі місцева влада нічого не писала.
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До слова, 30 липня Росія атакувала Суми дронами, обстрілявши будівлю Сумської ОДА та критичну інфраструктуру міста. Внаслідок ворожої атаки в місті було поранено дві людини.