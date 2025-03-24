У Сумах прогримів вибух: ворог здійснив ракетний удар, є пожежа та десятки постраждалих
- У Сумах 24 березня вдень стався ракетний удар, який спричинив пожежу в багатоповерхівці та пошкодження вікон у сусідніх будинках. Постраждали 24 дорослих та 4 дитини.
- На місці події працюють екстрені служби, зокрема ДСНС та медики, для допомоги постраждалим розгорнуто штаби в дитячих садках, де консультують постраждалих та приймають заяви на обстеження пошкодженого житла.
- Внаслідок атаки пошкоджень зазнала також школа, але діти перебували у захисній споруді. Загиблих наразі немає, рятувальники продовжують гасити пожежу.
У Сумах вдень 24 березня було чутно звук вибуху. Внаслідок ворожого удару у багатоповерхівці зайнялась пожежа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА та Суспільне.
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Що відомо про вибух у Сумах та наслідки
Журналісти Суспільного розповіли, що вдень 24 березня у Сумах було чути звук вибуху. Внаслідок удару у багатоповерхівці зайнялась пожежа, також пошкоджені вікна у довколишніх будинках.
Кільком жителям будинку надають допомогу. На місці також працюють екстрені служби, зокрема ДСНС і швидка.
Наслідки ворожого удару по Сумах 24 березня / Фото Суспільного та з телеграм-каналу Артема Кобзаря
Пізніше начальник Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що вибух, який чули містяни, був ворожим ракетним ударом. Пошкоджень зазнала і школа, на момент атаки діти перебували у захисній споруді.
Росіяни вдарили по центру Сум вдень 24 березня / Відео Суспільного
Наразі рятувальники гасять пожежу.
Робимо обхід в багатоповерхівках щодо надання допомоги постраждалим,
– сказав Володимир Артюх.
Пожежа у Сумах після ворожого обстрілу / Відео з телеграм-каналу Сумської ОВА
Згодом виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар додав, що у місті ворог атакував житловий сектор та інфраструктурні об'єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади.
Наразі відомо про поранених: 24 дорослих і 4 дитини. Усі екстрені служби працюють на місці,
– сказав він.
Що відбувається у Сумах після атаки / Відео з телеграм-каналу Сумської ОВА
Для надання допомоги постраждалим буде розгорнуто штаби в дитячих садочках №10 та №25.
Там, за даними місцевих журналістів, представники структурних підрозділів міської ради консультуватимуть постраждалих і прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла, а поліція – заяви про вчинення кримінального правопорушення. У цих же закладах освіти організують місця для ночівлі мешканців пошкоджених квартир.
Попередньо, у місті немає загиблих через ворожий обстріл. На місці продовжують працювати медики та рятувальники.