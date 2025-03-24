У Сумах прогримів вибух: ворог здійснив ракетний удар, є пожежа та десятки постраждалих

У Сумах вдень 24 березня було чутно звук вибуху. Внаслідок ворожого удару у багатоповерхівці зайнялась пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА та Суспільне.

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Журналісти Суспільного розповіли, що вдень 24 березня у Сумах було чути звук вибуху. Внаслідок удару у багатоповерхівці зайнялась пожежа, також пошкоджені вікна у довколишніх будинках.

Кільком жителям будинку надають допомогу. На місці також працюють екстрені служби, зокрема ДСНС і швидка.

Наслідки ворожого удару по Сумах 24 березня / Фото Суспільного та з телеграм-каналу Артема Кобзаря

Пізніше начальник Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що вибух, який чули містяни, був ворожим ракетним ударом. Пошкоджень зазнала і школа, на момент атаки діти перебували у захисній споруді.

Росіяни вдарили по центру Сум вдень 24 березня / Відео Суспільного

Наразі рятувальники гасять пожежу.

Робимо обхід в багатоповерхівках щодо надання допомоги постраждалим,

– сказав Володимир Артюх.

Пожежа у Сумах після ворожого обстрілу / Відео з телеграм-каналу Сумської ОВА

Згодом виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар додав, що у місті ворог атакував житловий сектор та інфраструктурні об'єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади.

Наразі відомо про поранених: 24 дорослих і 4 дитини. Усі екстрені служби працюють на місці,

– сказав він.

Що відбувається у Сумах після атаки / Відео з телеграм-каналу Сумської ОВА

Для надання допомоги постраждалим буде розгорнуто штаби в дитячих садочках №10 та №25.

Там, за даними місцевих журналістів, представники структурних підрозділів міської ради консультуватимуть постраждалих і прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла, а поліція – заяви про вчинення кримінального правопорушення. У цих же закладах освіти організують місця для ночівлі мешканців пошкоджених квартир.

Попередньо, у місті немає загиблих через ворожий обстріл. На місці продовжують працювати медики та рятувальники.