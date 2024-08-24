У День Незалежності України росіяни продовжують обстрілювати цивільне населення. Цього разу вибух прогримів у Сумах.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у місті та області була оголошена повітряна тривога.

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У Сумах прогримів вибух

Орієнтовно о 14:54 на території Сум та області пролунало сповіщення повітряної тривоги. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою. Вже о 17:51 з'явилося повідомлення про вибухи.

У Сумах пролунав вибух,

– йдеться у повідомленні журналістів.

Повітряні Сили за мить до цього попередили про швидкісну ціль у напрямку міста.

Водночас це вже не перший вибух у Сумах протягом останньої години – зокрема, про гучний звук повідомляли о 17:10.

За кілька хвилин до першого вибуху о 17:10 начальник Сумської міської військової адміністрації повідомив про роботу протиповітряної оборони. Жодної додаткової інформації він не вказав.

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Напередодні ввечері в місті пролунала серія вибухів. Спершу про них повідомили о 12:01. Тоді з'явилося повідомлення про швидкісну ціль через регіон. Близько о 19:30 в Сумах знову пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про активність тактичної авіації ворога та загрозу застосування авіаційного озброєння.