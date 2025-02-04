У Сумах прогриміли вибухи
- У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги, але деталі поки що невідомі.
- В області оголошено загрозу обстрілу балістичним озброєнням та ударами "Шахедами".
Росія продовжує атакувати мирні української міста. Зокрема, цього разу гучно було в Сумах.
Ввечері 4 лютого у Сумах пролунав вибух. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про це
У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росія постійно атакує регіон.
Станом на 22:00 невідомо жодних деталей стосовно вибуху. Місцева влада не коментувала цього, тому потрібно дочекатись офіційної інформації.
Згодом голова Сумської міської ради повідомив про повторний вибух. В області оголошено загрозу обстрілу балістичним озброєнням. Крім цього, там також є загроза ударів безпілотниками типу "Шахед".
Під час повітряної тривоги потрібно пройти в найближче укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, що звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою та ігнорувати сигнал повітряної трвиоги.