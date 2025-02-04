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4 лютого, 21:57
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У Сумах прогриміли вибухи

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги, але деталі поки що невідомі.
  • В області оголошено загрозу обстрілу балістичним озброєнням та ударами "Шахедами".

Росія продовжує атакувати мирні української міста. Зокрема, цього разу гучно було в Сумах.

Ввечері 4 лютого у Сумах пролунав вибух. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про це

У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росія постійно атакує регіон. 

Станом на 22:00 невідомо жодних деталей стосовно вибуху. Місцева влада не коментувала цього, тому потрібно дочекатись офіційної інформації. 

Згодом голова Сумської міської ради повідомив про повторний вибух. В області оголошено загрозу обстрілу балістичним озброєнням. Крім цього, там також є загроза ударів безпілотниками типу "Шахед".

Під час повітряної тривоги потрібно пройти в найближче укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, що звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою та ігнорувати сигнал повітряної трвиоги. 