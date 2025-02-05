У Сумах прогримів вибух

Пізно ввечері в середу, 5 лютого, в Сумах пролунав вибух. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та прямувати в укриття цивільного захисту.

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Суми атакують ворожі дрони

У Сумській області повітряну тривогу оголосили о 19:57. Згодом російські війська вчергове запустили по території України ударні безпілотники.

Повітряні сили ЗСУ також повідомили про ворожий БпЛА над Сумами та закликали жителів перебувати в укриттях.

За словами кореспондентів Суспільного, вибух у Сумах пролунав близько 23:32.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Ввечері 5 лютого російська окупаційна армія атакувала також Харків. За попередньою інформацією, ворожий БпЛА вдарив по Київському району міста – там росіяни атакували один з найбільших ринків Харкова.