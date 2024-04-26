У Сумах прогримів вибух: ворог вдарив по промисловому об'єкту

У Сумах зранку 26 квітня пролунав гучний вибух. Попередньо Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб.

Про вибухи близько 11:00 повідомили кореспонденти Суспільного. До цього у командуванні Повітряних сил опублікували застереження про пуски КАБів у напрямку Сумської області.

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"Пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині", – ішлось у повідомленні ПС.

Ворог вдарив по промисловому об'єкту

Згодом Сумька обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська атакували місто двома бомбами.

Сьогодні, 26 квітня ворог наніс авіаційний удар по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи,

– повідомили в ОВА.

Зазначають, що на місці працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки уточнюються.

Унаслідок обстрілу Білопілля загинули 2 жінки

Білопілля на Сумщині сьогодні, 26 квітня, росіяни обстріляли з різних видів озброєння. Унаслідок обстрілу міста є загиблі та поранені.

Суспільне з посиланням на міського голову Юрію Зарку пише, про двох загиблих жінок.

"Одна мешканка загинула на місці, друга померла у швидкій дорогою до лікарні", – повідомив міський голова.

Пошкоджений центр первинної медичної допомоги, а також вибиті вікна та двері у житлових будинках поруч.

У військовій адміністрації наголосили, що російські окупанти продовжують нехтувати правилами війни, міжнародними конвенціями й продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини.

Людей закликали дотримуватись правил безпеки та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Російські війська обстріляли з артилерії та мінометів 3 громади в Сумській області, спричинивши понад 40 вибухів вночі та вранці 26 квітня.

Сумська ОВА уточнила, що ворожих обстрілів зазнали Краснопільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

. Лише впродовж першої половини дня сьогодні у Сумах 4 рази оголошувалась повітряна тривога.

Зауважимо, що вчора, 25 квітня, російські війська теж здійснили удар за допомогою КАБ по інфраструктурі в місті Суми. В Сумській ОВА згодом повідомили, що російська армія вдарила по інфраструктурі міста. Вибухова хвиля пошкодила лінії електропередач.