У Сумах чули вибухи: був авіаудар по цивільній інфрастуктурі

У Сумах прогримів вибух. Попередньо було попередження про пуски керованих авіаційних бомб від Повітряних Сил.

Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, а згодом про

загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Сумської області.

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"Пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині", – попередило командування ПС.

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в області близько 15:12.

"У Сумах чутно вибухи", – зазначало ЗМІ.

Наразі інших деталей про імовірне влучання, чи роботу протиповітряної оборони – не було.

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 15:04.

Наслідки атаки

Оновлення. Сумська обласна військова адміністрація згодом повідомила, що ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі міста. Там зазначили, що наслідки атаки уточнюють.

"Після 15:00 росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Наслідки уточнюються", – ідеться у повідомленні.

В ОВА закликали мешканців Сумщини реагувати на сигнали повітряної тривоги та переходити в укриття.

Вибухи в Україні сьогодні

До слова, кількома годинами до цього ворог атакував також Запоріжжя. Відомо, що ворог балістикою обстріляв цивільну інфраструктуру міста. Внаслідок атаки постраждали шестеро місцевих громадян

Ударом росіяни також пошкодили 7 багатоквартирних будинків та медичний заклад.