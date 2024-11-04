Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинились Суми.

Зранку 4 листопада у Сумах пролунали вибухи. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

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В області – повітряна тривога

У Сумській області оголосили повітряну тривогу і майже відразу ж сповістили про вибухи. Наразі невідомо жодних деталей. Місцева влада поки не коментувала вибухів.

У Повітряних силах сповістили, що у Сумській області є загроза застосування балістичного озброєння.

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

Росія постійно атакує мирні українські міста. Часто цілями стають саме об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, вночі проти 4 листопада на Сумщині сили ППО збили 19 БпЛА.