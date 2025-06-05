У Сумах пролунали вибухи

Росія з вечора 4 червня атакує Україну "Шахедами". Гучно було у Сумах.

Там пролунали кілька вибухів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряна тривога у Сумській області була оголошена о 21:13.

За годину в області зафіксували перші "Шахеди".

Суми! Біля вас ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!

– писали у Повітряних силах вже о 00:55.

О 00:59 з'явилися повідомлення про кілька вибухів у місті.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наразі місцева влада не коментувала можливих наслідків атаки.

Нагадаємо, що вночі 5 червня гучно було й у Харкові. Місто перебуває не лише під атакою російських безпілотників – там був також зафіксований ракетний удар.