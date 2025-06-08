У Сумах пролунали вибухи
- У Сумах чули вибухи.
- Наразі немає даних про наслідки обстрілу.
У кількох регіонах України увечері 8 червня оголошено тривогу. І вже відомо про вибухи, зокрема в Сумах. 24 Канал збирає деталі.
Під час тривоги вже були вибухи у Запоріжжі. В місті є поранений.
Дивіться також На Україну летять нові групи "Шахедів": де зараз лунає тривога
Що відомо про вибухи в Сумах увечері 8 червня
Про вибухи в Сумах повідомили кореспонденти Суспільного о 21:07.
Повітряні сили інформували, що на Сумщині є "Шахеди", які прямують на південь.
А от моніторингові спільноти наводили дані про швидкісну ціль на самі Суми або Сумський район.
Наразі немає даних про наслідки обстрілу, тобто про можливі влучання, руйнування, поранених.
Де зараз тривога в Україні: онлайн-карта тривог
До слова, Володимир Зеленський закликав не ігнорувати повітряні тривоги цими днями. Тож якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – не нехтуйте нею! Пройдіть в укриття, а якщо такої можливості немає, то скористайтеся правилом двох стін, заховайтеся у коридорі чи ванній кімнаті.