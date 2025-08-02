У Сумах удень 2 серпня прогримів вибух. По всій області оголошена тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Сумах?

Тривогу у Сумській області оголосили ще об 11:18. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, і, відповідно, загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Водночас моніторингові телеграм-канали об 11:54 писали про те, що в напрямку Сум від Хотині рухався ворожий безпілотник, імовірно, ударний типу "Молнія".

Про вибух стало відомо о 12:13. Про це повідомили місцеві журналісти.

У Сумах було чутно звук вибуху,

– написало Суспільне.

О 12:22 Повітряні сили написали, що в районі Сум літають ворожі розвідувальні БпЛА.

"Можлива робота ППО. Ці безпілотники можуть бути навідниками ворожих засобів ураження", – зазначили військові.

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