У Сумах пролунав вибух: туди летіла швидкісна ціль

В Сумах вдень 26 березня жителі міста чули звуки вибуху. В області у цей час була оголошена повітряна тривога.

Про вибух у Сумах повідомили кореспонденти "Суспільного".

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Вибух у Сумах

Вдень у Сумах було чутно звуки вибухів.

Так, повітряну тривогу в області оголосили о 12:21. Вже менше ніж за пів години в Сумах пролунали вибухи. Жителі міста чули їх о 12:43. Про це повідомило "Суспільне Суми".

Повітряна ціль на Суми. Швидкість – 800 кілометрів на годину,

– писали в моніторингових каналах.

Зауважимо, що о 12:22 повідомляли про Су-34 та Су-35 на північному-сході.

Наразі немає інформації про деталі вибуху.

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