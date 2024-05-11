У Сумах пролунав вибух
11 травня 2024, 16:11Читать новость на русском
Російські окупанти не вгамовуючись, продовжують терор українських міст. Так, 11 травня в Сумах пролунав вибух.
Про це повідомили у Суспільному. Деталі про вибух в Сумах читайте в матеріалі 24 Каналу.
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В Сумах чутно вибух
Жителі Сум вдень в суботу 11 травня чули звук вибуху в місті. Власне, сам вибух прогримів о 16:40.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі.
Вибух у Сумах,
– написали в Суспільному.
Зауважимо, що повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 16:05.
У Повітряних силах ЗСУ перед цим попереджали про загрозу застосування ворожої авіації.
Активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!,
– йдеться в повідомленні.
Чи мають окупанти ресурси для наступу на Сумщину: коротко
- Військовий експерт Владислав Селезньов зауважив 24 Каналу, що найближчим часом окупанти, ймовірно, посилять обстріли Сумщини й активно діятимуть ворожі диверсанти.
- На його думку, в найближчій перспективі наше прикордоння на Сумщині чекають масштабні мінометні та артилерійські обстріли з боку російських окупантів. Також противник застосовуватиме керовані авіаційні бомби та запускатиме диверсантів. "Але говорити про якесь масштабне просування на цих територіях, мабуть, не варто", – заявив Селезньов.
- За його словами, у росіян точно немає ресурсів для масштабного вторгнення й тим паче окупації Сум. І навряд чи вони знайдуться у противника в осяжній перспективі.