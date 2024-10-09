Вдень в середу, 9 жовтня, в Сумах пролунав вибух. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.

Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Суми та область. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя.

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У Сумах пролунав вибух

Як повідомляють кореспонденти Суспільного, вибух в Сумах прогримів близько 17:29.

Перед цим, о 17:10, Повітряні сили ЗСУ написали, що російські війська вчергове запустили керовані авіабомби на Сумщину.

Пуски КАБів на Сумщині!

– йшлося в повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Наразі місцева влада Сум не коментувала вибухи в регіоні та не повідомляла про наслідки.

До слова, 9 жовтня росіяни також атакували керованими авіабомбами Харків. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар КАБом прийшовся по відкритій території у Шевченківському районі міста.