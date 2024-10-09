У Сумах пролунав повторний вибух

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Увечері 9 жовтня в Сумах пролунав вибух.

У Повітряних силах попереджали про небезпеку. 24 Канал закликає не ігнорувати загрозу та перебувати в укритті до сигналу відбою повітряної тривоги, адже це допоможе вберегти життя.

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Що відомо про вибух в Сумах

Про вибух у Сумах повідомили об 22:33 кореспонденти Суспільного.

У Сумах було чути звук вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що об 22:08 в Повітряних силах попереджали про пуски КАБів на Сумщині. Також об 22:39 там повідомили про повторні пуски авіабомб.

Вже об 23:22 кореспонденти Суспільного повідомили про повторні звуки вибуху у Сумах.

Наразі будь-які офіційні коментарі щодо наслідків російської атаки відсутні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що 9 жовтня росіяни також атакували портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару окупантів загинуло 5 осіб, ще 9 – постраждали.