У Сумах пролунав вибух, область атакують "Шахеди"

Ввечері 29 жовтня у Сумах пролунав вибух. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Звечора російська армія знову запустила по Україні "Шахеди". Закликаємо не ігнорувати тривогу й у разі оголошення загрози негайно прямувати в укриття.

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Вибух у Сумах

О 23:01 журналісти Суспільного повідомили, що у Сумах було чутно звук вибуху.

Зазначимо, що тривога у Сумській області триває вже понад 3 години – з 20:07. За годину до вибухів Повітряні сили писали про рух частини ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини.

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Згодом монітори повідомили, що сьогодні зафіксовано новий маршрут через Сумщину на Дніпропетровщину.

Зауважимо, що Сумщина стає ціллю росіян щоденно. Минулої доби, близько опівночі, у Сумах також лунали вибухи. Окрім тривоги через "Шахеди", там зберігалася загроза ударів авіаційними засобами ураження. А вже зранку місто атакували КАБами.

Поліція Сумської області розповіла, що тільки за минулу добу Росія завдала по Сумській області 212 ударів. Під атакою були 30 населених пунктів регіону.